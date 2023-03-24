Овечкин набрал 70-е очко в сезоне НХЛ. Он стал пятым россиянином, кому это удалось

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

38-летний россиянин ассистировал Энтони Ману на 11-й минуте первого периода. Для него эта голевая передача стала 30-й в нынешнем сезоне. Теперь у него 70 (40+30) очков.

Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому удалось за один сезон набрать 70 очков. Ранее это удавалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.