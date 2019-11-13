Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 ОТ). Россиянин отметился голевой передачей и продлили результативную серию до девяти матчей.

Первой звездой встречи стал нападающий Каапо Какко, оформивший дубль, а третьей — форвард «Пингвинз» Джаред Маккэн, забросивший одну шайбу.

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