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Панарин — вторая звезда матча с «Питтсбургом»

06:23
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 ОТ). Россиянин отметился голевой передачей и продлили результативную серию до девяти матчей.

Первой звездой встречи стал нападающий Каапо Какко, оформивший дубль, а третьей — форвард «Пингвинз» Джаред Маккэн, забросивший одну шайбу.

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