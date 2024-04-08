«Вашингтон» продлил серию без побед до шести матчей

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Оттаве» — 2:3.

Для «Кэпиталз» это шестое поражение подряд: ранее команда уступила «Каролине», «Питтсбургу», «Баффало», «Бостону» и «Торонто», взяв за шесть игр два очка.

В последних шести матчах форварда «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка.

«Вашингтон» с 83 очками занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от восьмой строчки, которое позволяет участвовать в плей-офф, на одно очко.