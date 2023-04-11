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Сегодня, 03:15

Панарин в матче с «Баффало» забросил 27-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

31-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Панарина 90 (27+63) очков в 81 матче сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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