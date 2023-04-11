Панарин в матче с «Баффало» забросил 27-ю шайбу в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
31-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 1:1.
На данный момент на счету Панарина 90 (27+63) очков в 81 матче сезона.
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