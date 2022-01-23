Панарин стал третьей звездой матча с «Аризоной»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:3).

На счету россиянина гол и результативная передача в игре с «Койотс».

Первая звезда встречи — форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который сделал хет-трик и отдал голевую передачу.

Второй звездой матча стал защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, на счету которого дубль и результативная передача.