Овечкин признан первой звездой матча с «Оттавой»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2 ОТ).

Овечкин отличился дублем в игре с «Сенаторз».

Второй звездой матча стал форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем, который стал автором победной шайбы в овертайме.

Третья звезда — защитник «Оттавы» Томас Шабо, на счету которого один гол.