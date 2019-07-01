20:01 | Хоккей — НХЛ

Панарин стал игроком "Рейнджерс"

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"Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о переходе форварда Артемия Панарина. 27-летний россиянин присоединился к клубу из Нью-Йорка на правах свободного агента.

Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщил, что Панарин заключил с "Рейнджерс" семилетний контракт.  

В минувшем сезоне Панарин выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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