Панарин стал игроком "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о переходе форварда Артемия Панарина. 27-летний россиянин присоединился к клубу из Нью-Йорка на правах свободного агента.
Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщил, что Панарин заключил с "Рейнджерс" семилетний контракт.
OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL— New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.
В минувшем сезоне Панарин выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.
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