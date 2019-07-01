Панарин стал игроком "Рейнджерс"

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL — New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Панарин выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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