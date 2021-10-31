«Проверили спину и сказали, что она у меня как у 60-летнего дядьки». Панарин рассказал о проблемах со спиной в годы юношеского хоккея

В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину.

«В год перед выпуском из школы «Витязя» и переводом во вторую команду Панарин подрос — и как только оказался в «Русских Витязях», его, как он выражается, сразу же «посадили под штангу», — пишет Рабинер. — До того он никогда с ней не сталкивался — в школе и зала тренажерного толком не было. Неудивительно, что столь резкий переход к силовой подготовке вызвал серьезные проблемы со спиной.

— Через полгода попал в первую команду и после каждой игры съедал по две обезболивающие таблетки, потому что вообще невозможно было сидеть, — говорит Панарин. — Проверили спину и сказали, что она у меня как у 60-летнего дядьки. Врач добавил: «Смотрим на тебя еще годик. Если будут ухудшения — то под списание. Мы в тебе не будем нуждаться».

Артемий испугался так, что весь год круглыми сутками качал спину — и потом еще года три делал то же самое. Это ему здорово помогло твердо держаться на коньках — до того, как Тёма выражался, его «на ветру болтало».

Полностью отрывок из книги Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте»