Панарин рассказал, как отреагировал на то, что его не поставили на драфт в НХЛ: «Даже не знал, что это такое»

В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину. Суперзвезда «Рейнджерс» в разговоре с автором рассказал о своей реакции на то, что его не задрафтовал ни один клуб НХЛ.

— Мои габариты, видать, людей смутили. Ну и хорошо, что так получилось. На самом деле я рад. Потому что у меня появился выбор, куда пойти. Все, что ни делается, к лучшему. Если бы меня тогда поставили на драфт, сейчас мог бы оказаться не в том клубе, в котором нужно.

— Не ударило ли это невнимание по тебе психологически?

— Вообще не ударило. Потому что я никогда не ставил себя наравне с топ-ребятами из той молодежки — Тарасенко, Кузнецовым, Кицыным, Орловым. В голову не могло прийти, что буду там же, где они. Да я даже не знал, что такое драфт!

Полностью отрывок из книги Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте»