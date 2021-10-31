В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину.

Суперзвезда «Рейнджерс» в разговоре с автором рассказывает о своей вспыльчивости и ее интернатовских корнях.

— Я очень вспыльчивый, очень, — признается Панарин. — Меня даже зажигать не надо. Напишет кто-то грубоватый комментарий в Instagram — сразу завожусь, отвечаю. Но проходит десять минут, мне становится по фигу. А если человек еще скажет: «Извини» — я его вообще расцелую. А вспыльчивость — она из интерната. Я такой агрессивный, потому что приходилось всегда защищать себя. Был самым маленьким и худым, и надо было быть всегда готовым к отпору.

— Избивали?

— Чтобы прямо по лицу — нет. Когда уже подрос, в обиду себя не давал. Ни одного боя не проиграл, даже когда поменьше противника был. В десять лет, еще в Челябе, один раз пробили в ногу лоу-киком, а у меня тогда мышц не было. Получилось прямо в кость, я упал и орал от боли. Хотя воспитательницы меня новым ребятам в пример ставили — никогда не ревел. Пацаны постарше издевались над младшими, но я никогда не сдавался.

Полностью отрывок из книги Рабинера