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Бобровский против Шестеркина, Панарин против Тарасенко. «Рейнджерс» — «Флорида» — скрытый финал НХЛ

Прогноз и ставка на матч Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» 23 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images
Команды одни из лучших в лиге.

23 мая в Кубке Стэнли стартует финальная серия Восточной конференции, в которой сойдутся «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч противостояния пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» 23 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: победа «Синерубашечников» в основное время предложена с котировкой 2.50, вероятность этого исхода — около 39%. Выигрыш «Флориды» доступен за незначительно меньшие 2.46 (39%), ничья идет за 4.10 (22%).

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять с коэффициентом 1.92, этот рынок на гостей дан за 1.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.92, Ф2(0) — за 1.88.

• Ф1(+1.5) — за 1.35, Ф2(-1.5) — за 3.20.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.96, ТМ 5.5 — в 1.84.

Рынок на дополнительное время предложен за 3.90, вариант «овертайма не будет» идет за 1.26.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»: прогноз и анализ матча Кубка Стэнли 23 мая 2024 года

Обе команды достаточно уверенно прошли предыдущие две стадии плей-офф. «Синерубашечники» сначала всухую обыграли «Вашингтон», следом преодолели сопротивление «Каролины» (4:2), начав серию с трех побед. «Коты» в первом раунде разнесли «Тампа-Бэй» (4:1), после чего потратили на одну игру больше в противостоянии с «Бостоном». Клубы на протяжении всего сезона смотрелись явными претендентами на попадание в финал Восточной конференции — по итогам регулярки «Нью-Йорк» финишировал в ней первым, «Флорида» закончила третьей.

Команды действительно показывают очень качественную игру, и победитель пары вполне может считаться даже фаворитом финала Кубка Стэнли. Они входят в топ-4 самых результативных в плей-офф: «Флорида» забрасывает в среднем 3,55 шайбы за игру, «Нью-Йорк» — 3,50. «Финал Восточной конференции «Флорида» — «Рейнджерс» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли», — считает трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко.

Важнейшую роль в достижениях клубов играют вратари из России: Сергей Бобровский защищает ворота «Флориды», Игорь Шестеркин спасает «Нью-Йорк». По проценту отраженных бросков Сергей — четвертый среди всех вратарей, проведших в плей-офф больше пяти матчей (90,2%). Игорь в этом рейтинге занимает вторую строчку, его показатель — 92,3%. Правда, ни один из них ни разу не сохранил ворота без пропущенных шайб.

«Я бы отметил, что это еще и дуэль между Бобровским и Шестеркиным. Они проделывают огромную работу на льду и помогают команде в нужный момент. Можно сказать, что проход «Флориды» в следующий раунд — это и заслуга Сергея тоже», — поделился Алексей Терещенко.

В атаке «синерубашечников» блистает другой россиянин — Артемий Панарин набрал в плей-офф уже 11 баллов результативности (4+7). А вот выступающий за «Флориду» Владимир Тарасенко играет пока не так ярко: в текущем турнире оформил лишь пять голевых действий (2+3). Зато отличную форму набрали его партнеры Мэттью Ткачук и Александр Барков: у первого 14 баллов по системе «гол+пас» (4+10), у второго — 13 (5+8).

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»

Командам явно по силам подарить запоминающийся финал конференции. Они входят в топ-4 самых результативных в Кубке Стэнли: в шести из 10 игр «Нью-Йорка» в турнире заходил тотал больше 5.5 гола, у «Флориды» — в шести из 11. При этом очные встречи клубов постоянно радуют результативностью — в 10 предыдущих поединках было заброшено минимум шесть шайб на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.96.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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