Тренер «Сан-Хосе» похвалил Барабанова за игру в матче с «Виннипегом»

Тренер «Сан-Хосе» Джон Маклин похвалил российского нападающего Александра Барабанова за игру в матче с «Виннипегом» (2:1 ОТ).

«Барабанов получил шанс сыграть с сильными партнерами и сыграл очень хорошо. Это талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день. Будем надеяться, что для него это станет трамплином», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклина.

В игре с «Виннипегом» Барабанов отличился результативной передачей.