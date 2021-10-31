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Тренер «Сан-Хосе» похвалил Барабанова за игру в матче с «Виннипегом»

10:14
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Тренер «Сан-Хосе» Джон Маклин похвалил российского нападающего Александра Барабанова за игру в матче с «Виннипегом» (2:1 ОТ).

«Барабанов получил шанс сыграть с сильными партнерами и сыграл очень хорошо. Это талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день. Будем надеяться, что для него это станет трамплином», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклина.

В игре с «Виннипегом» Барабанов отличился результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-namestnikov-otkryl-golevuyu-chakru/c-327429754

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Иван Торопцев все материалы автора
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