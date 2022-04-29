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Сегодня, 21:19

Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Россиянин не восстановился после повреждения, сообщает сайт НХЛ.

По этой же причине матч пропустит нападающий команды из Нью-Йорка Эндрю Копп.

Напомним, что оба хоккеиста уже пропустили предыдущий матч команды.

При этом, главный тренер «Рейнждерс» Жерар Галлан отметил, что оба хоккеиста будут готовы вернуться в состав к старту плей-офф. Серии первого раунда стартуют 2 мая.

Артемий Панарин
Эндрю Копп
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 81 44 37 100
5 Айлендерс 81 37 44 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 81 50 31 108
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 81 56 25 119
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 81 45 36 97
5 Даллас 81 45 36 96
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 81 40 41 91
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
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29.04
30.04
1.05
29.04 02:00
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 5 : 0
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 3
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 4
29.04 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 5 : 2
29.04 03:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 ОТ
29.04 04:00
Колорадо – Нэшвилл
 4 : 5 Б
29.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
29.04 05:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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