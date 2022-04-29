Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Россиянин не восстановился после повреждения, сообщает сайт НХЛ.

По этой же причине матч пропустит нападающий команды из Нью-Йорка Эндрю Копп.

Напомним, что оба хоккеиста уже пропустили предыдущий матч команды.

При этом, главный тренер «Рейнждерс» Жерар Галлан отметил, что оба хоккеиста будут готовы вернуться в состав к старту плей-офф. Серии первого раунда стартуют 2 мая.