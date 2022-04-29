Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Россиянин не восстановился после повреждения, сообщает сайт НХЛ.
По этой же причине матч пропустит нападающий команды из Нью-Йорка Эндрю Копп.
Напомним, что оба хоккеиста уже пропустили предыдущий матч команды.
При этом, главный тренер «Рейнждерс» Жерар Галлан отметил, что оба хоккеиста будут готовы вернуться в состав к старту плей-офф. Серии первого раунда стартуют 2 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|81
|44
|37
|100
|5
|Айлендерс
|81
|37
|44
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|81
|50
|31
|108
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|81
|56
|25
|119
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
|5
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|81
|40
|41
|91
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
Результаты / календарь
19.04
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25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|29.04
|02:00
|
Бостон – Баффало
|5 : 0
|29.04
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 3
|29.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 4
|29.04
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|5 : 2
|29.04
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 ОТ
|29.04
|04:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|4 : 5 Б
|29.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|29.04
|05:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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