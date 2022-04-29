Журналисты проголосовали за фаворитов «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успех своей команды в НХЛ.

Как сообщает официальный сайт Лиги, первое место занял нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Форвард набрал 61 очко (четыре журналиста определили его лучшим). 57 очков у Джонатана Юбердо (семь первых мест). Третий — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 43 очка (три первых места).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — четвертый с 32 очками. В десятку попали Кирилл Капризов из «Миннесоты» (восемь очков) и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (два балла).

Действующим обладателем приза является канадец Макдэвид.