Панарин признан первой звездой матча «Бостон» — «Рейнджерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Рейнджерс» (2:5).

Первой звездой встречи признан российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин. 32-летний россиянин забросил три шайбы.

Второй звездой признан форвард «Брюинз» Джастин Бразо, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Замкнул тройку защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, набравший 2 (1+1) очка.