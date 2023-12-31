НХЛ: «Питтсбург» — «Айлендерс», «Колорадо» — «Сан-Хосе». Расписание матчей 1 января
Регулярный чемпионат НХЛ.
31 декабря, воскресенье
22.00 (мск) «Миннесота» — «Виннипег»
1 января, понедельник
01.00 «Детройт» — «Бостон»
02.00 «Оттава» — «Баффало»
02.00 «Питтсбург» — «Айлендерс»
03.00 «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
04.00 «Анахайм» — «Эдмонтон»
04.00 «Даллас» — «Чикаго»
04.00 «Калгари» — «Филадельфия»
04.00 «Колорадо» — «Сан-Хосе»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|4
|Филадельфия
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|34
|17
|17
|38
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|21
|13
|48
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|37
|17
|20
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|35
|7
|Баффало
|37
|15
|22
|34
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|46
|3
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|34
|16
|18
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|35
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|35
|13
|22
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|31.12
|01:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|31.12
|03:00
|
Торонто – Каролина
|2 : 3
|31.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 1
|31.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 5
|31.12
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|31.12
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|5 : 2
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|4 : 2
|31.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3 Б
|31.12
|22:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|59
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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