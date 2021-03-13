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Панарин приехал на матч против «Бостона»

19:06
Артемий Панарин (справа). Фото Twitter
Артемий Панарин (справа). Фото Twitter
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«Рейнджерс» сыграют с «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин прибыл вместе с командой на игру.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду. На данный момент Панарин пропустил уже девять матчей «Рейнджерс». 10 марта россиянин вернулся к тренировкам.

В этом сезоне 29-летний Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.

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