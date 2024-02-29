Романов пропустил четыре шайбы в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде уступил «Коачелле» со счетом 1:4.

Вратарь фарм-клуба «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 35 бросков из 39, пропустив четыре шайбы.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 21 матч в АХЛ, в которых пропустил 63 шайбы, отразив 88,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3.5.