«Айлендерс» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» победил «Айлендерс» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции с 42 очками в 28 матчах. «Айлендерс» идут на пятой строчке с 36 очками в 29 играх.

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