«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», у Панарина две голевые передачи

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«Рейнджерс» обыграли «Анахайм» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Форвард хозяев Крис Крайдер сделал дубль, у российского нападающего «рейнджеров» Артемия Панарина две голевые передачи.

«Рейнджерс» возглавили таблицу Восточной конференции НХЛ с 41 очком в 28 матчах.

«Анахайм» идет на 15-й строчке Запада с 20 очками в 29 играх. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.