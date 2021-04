Панарин обошел Ковальчука по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс Артемий Панарин вышел на четвертое место по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ, сообщает Stats Centre 19 апреля.

29-летний форвард за первые шесть сезонов набрал 466 очков и обошел Илью Ковальчука, занимавшего до этого четвертое место с 465 очками.

Лидером по очкам является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (614 очков), на втором месте бывший форвард «Детройта» Сергей Федоров (529 очков), на третьем — нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (527 очков).

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провел 34 матча и набрал 52 (16+36) очка.

Offering up 2 more points (both assists) in his @NYRangers 5-3 win vs NJ on Sunday, Artemi Panarin- in what's been an even more productive 2020-21 for him than his MVP finalist season a year ago- now also sits 4th on this list among some of the biggest Russian NHL superstars ever pic.twitter.com/FzlG0N8lj7