Вратарь «Айлендерс» Сорокин вышел на четвертое место по количеству побед в дебютном сезоне в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин помог команде одержать победу в овертайме в матче регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

Для 25-летнего вратаря это 12 победа в 17 играх в нынешнем сезоне, сообщает Stats Centre.

Лидером по победам в первый сезон в клубе является Гленн Реш, который первый полноценный сезон в «Айлендерс» провел в 1975/76 годах. У легенды франшизы 23 выигрыша. На втором месте с 22 победами Роланд Мелансон (сезон-1981/82).

Helping his @NYIslanders blank the Flyers with a 1-0 overtime conquest on Sunday night, freshman goalie Ilya Sorokin notched his 3rd shutout of 2020-21 as well as his 12th victory. In the process, he tied for 4th on this single season list of rookies in NYI franchise history pic.twitter.com/W2UqmlXpl8