Сорокин — о «сухаре» в матче с «Филадельфией»: «Я не живу прошлым»
06:53
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин 19 апреля в интервью TSN подвел итог матча регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» (1:0).
«Какие ощущения? Да прекрасные. Я не живу прошлым, анализирую только то, что происходит здесь и сейчас. Приятно не пропускать, но это уже в прошлом», — заявил Сорокин.
Российский голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.
После этого матча «Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.
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