Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин 19 апреля в интервью TSN подвел итог матча регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

«Какие ощущения? Да прекрасные. Я не живу прошлым, анализирую только то, что происходит здесь и сейчас. Приятно не пропускать, но это уже в прошлом», — заявил Сорокин.

Российский голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.

После этого матча «Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.