Панарин обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2).

Таким образом, на счету 32-летнего россиянина 97 (41+56) очков в сезоне — он обновил собственный бомбардирский рекорд в НХЛ. В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 очков, а в сезоне-2019/20 — 95 очков.

Также Панарин впервые в карьере забил 40 голов за один сезон в НХЛ. До этого лучшим результатом форварда было 32 заброшенные шайбы в сезоне-2019/20.