«Каролина» — «Филадельфия»: видеообзор матча

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«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

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