Овечкину осталось забросить одну шайбу до рекорда Халла в НХЛ
04:02
«Вашингтон» в конце второго периода сократил отставание от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.
Таким образом, Овечкину остался один гол до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (740 — 741).
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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