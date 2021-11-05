Овечкину осталось забросить одну шайбу до рекорда Халла в НХЛ

«Вашингтон» в конце второго периода сократил отставание от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкину остался один гол до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (740 — 741).