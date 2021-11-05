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Овечкину осталось забросить одну шайбу до рекорда Халла в НХЛ

04:02
5 ноября. &quot;Флорида&quot; - &quot;Вашингтон&quot;. Фото Twitter
5 ноября. &amp;quot;Флорида&amp;quot; - &amp;quot;Вашингтон&amp;quot;. Фото Twitter
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«Вашингтон» в конце второго периода сократил отставание от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкину остался один гол до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (740 — 741).

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика