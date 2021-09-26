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Овечкин занял 8-е место в списке лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии The Hockey News

17:36
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Журнал The Hockey News составил рейтинг лучших хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги. В список вошли 75 игроков.

Лучшим из россиян стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который расположился на восьмой строчке.

Возглавил рейтинг легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки. В тройку также попали защитник Бобби Орр и нападающий Марио Лемье, которые заняли второе и третье место соответственно.

Топ 75 игроков в истории НХЛ

Рейтинг The Hockey News

1. Уэйн Гретцки (Канада)

2. Бобби Орр (Канада)

3. Марио Лемье (Канада)

4. Горди Хоу (Канада)

5. Сидни Кросби (Канада)

6. Морис Ришар (Канада)

7. Дуг Харви (Канада)

8. Александр Овечкин (Россия)

9. Никлас Лидстрем (Швеция)

10. Жан Беливо (Канада)...

56. Евгений Малкин (Россия)

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Иван Шитик все материалы автора

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