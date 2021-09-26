Томаш Гертл: «Можно подписать максимальный контракт, но следующие 8 лет проигрывать»

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе» Томаш Гертл рассказал, что не хочет связывать себя долгосрочным контрактом со слабой командой.

«Джо Торнтон мог зарабатывать намного больше, но он предпочел меньший контракт, чтобы играть в хорошей команде. Мне нравится эта идея.

Можно уйти в другую команду, подписать максимальный контракт, может, даже чересчур большой, но следующие 8 лет проигрывать.

Мне не хочется оказываться в такой ситуации. Я не говорю, что соглашусь на меньшие деньги ради команды, но в целом такой подход мне импонирует», — цитирует Гертла TSN.

В минувшем сезоне 27-летний чех занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.