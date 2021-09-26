Форвард «Монреаля» Хоффман пропустит начало сезона из-за травмы
17:42
Форвард «Монреаля» Майк Хоффман пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Эрик Энджелс.
31-летний форвард выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В случае максимального срока восстановления он может не сыграть в первых 5 матчах клуба в сезоне.
По словам главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, игрок получил травму перед приездом в Монреаль.
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