Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Монреаля» Хоффман пропустит начало сезона из-за травмы

17:42
Теги:

Форвард «Монреаля» Майк Хоффман пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Эрик Энджелс.

31-летний форвард выбыл на срок до 4 недель из-за травмы нижней части тела. В случае максимального срока восстановления он может не сыграть в первых 5 матчах клуба в сезоне.

По словам главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, игрок получил травму перед приездом в Монреаль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика
Россия — Аргентина: время начала матча 1/4 финала ЧМ-2021 и где смотреть прямую трансляцию
«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Кейн снова останется без голов
Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд