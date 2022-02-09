Форвард «Коламбуса» Лайне признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:4) Лайне сделал дубль и отдал результативную передачу.

Второй звездой дня стал форвард «Питтсбурга» Дантон Хейнен, на счету которого дубль в игре с «Бостоном» (4:2).

Третья звезда дня — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, который отразил все 27 бросков по своим воротам в матче с «Миннесотой» (2:0).