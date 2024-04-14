Овечкин вышел на первое место в НХЛ по количеству побед над «Тампа-Бэй»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первую строчку в НХЛ по победам над «Тампа-Бэй».

Прошедшая победа над «молниями» (4:2) в матче регулярного чемпионата стала для российского форварда 50-й в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником «Бостона» Зденой Харой.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 64 (30+34) очка.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 80 матчах.