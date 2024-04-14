Нападающий «Миннесоты» Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, который набрал 4 (2+2) очка в игре с «Коламбусом» (6:4).

Второй звездой является нападающий «Виннипега» Шон Монахэн. Канадец отметился 3 (2+1) очками в встрече с «Колорадо» (7:0).

Третьей звездой признан российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2).