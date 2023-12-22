Овечкин вышел на чистое второе место в истории по очкам в овертаймах

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в овертайме в регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, для 38-летнего россиянина это очко стало 40-м в овертаймах в карьере. Овечкин обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина (39) и занял чистое второе место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит другому игроку «Пингвинз» Сидни Кросби — 43 очка в овертаймах в карьере.

Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию в текущем сезоне. Всего форвард сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 20 (6+14) очков.