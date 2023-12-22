Капризов — о Росси, который заступился за него в матче с «Монреалем»: «Это машина!»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о драке своего сокомандника Марко Росси с защитником «Монреаля» Кейденом Гуле. Росси заступился за россиянина после того, как Гуле толкнул Капризова на борт.

«После этого силового приема я поднял голову и вижу, как Марко дерется. Я сказал: «Ух ты!» Это настоящая машина. Он сделал большую работу. Я и раньше знал, что Росси всегда готов помочь. Он машина», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо.

Капризов в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) набрал 3 (1:2) очка. Он забросил победную шайбу в овертайме. «Миннесота» набрала 32 очка и занимает 10-е место в Западной конференции.