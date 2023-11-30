Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 50-е место по количеству матчей в истории НХЛ.

Матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» стал для российского форварда 1366-м в карьере в североамериканской лиге.

Далее в списке идет финн Теппо Нумминен (49-е место), который провел 1372 матча. Из действующих игроков больше всех матчей в НХЛ провел 38-летний защитник «Далласа» Райан Сутер — 45-е место и 1381 игра.

Рекордсменом по количеству проведенных игр в НХЛ является Патрик Марло — 1779 матчей. В топ-5 списка также входит Горди Хоу (2-е место и 1767 матчей), Марк Мессье (3-е место и 1756), Яромир Ягр (4-й и 1733) и Рон Фрэнсис (5-й и 1731).