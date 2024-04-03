«Нэшвилл» — «Бостон»: видеообзор матча

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Для «Предаторз» это поражение стало третьим подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 103 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 90 очков.

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