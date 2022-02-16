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Сегодня, 17:45

Овечкин вышел на четвертое место по голам в равных составах в истории НХЛ

Овечкин вышел на четвертое место по голам в равных составах
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:1), голы стали для россиянина 760-м и 761-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин прервал безголевую серию из 6 матчей, забив свои 30-ю и 31-ю шайбы в сезоне-2021/22.

Овечкин, владеющий рекордом лиги по реализации большинства, вышел на четвертое место по голам в равных составах. На счету капитана «Кэпиталз» 479 таких шайб. Правда, до следующей цели — Яромира Ягра — форварду нужно забить в формате «пять на пять» 59 раз. А чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки, поразить цель 138 раз.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах

Игрок

Страна

Матчи

Голы в равных составах

%*

Уэйн Гретцки

Канада

1487

617

69,02

Горди Хоу

Канада

1767

566

70,66

Яромир Ягр

Чехия

1733

538

70,24

Александр Овечкин

Россия

1246

479

62,94

Марсель Дионн

Канада

1348

478

65,39

Майк Гартнер

Канада

1432

467

65,96

Бретт Халл

США

1269

456

61,54

Марк Мессье

Канада

1756

452

65,13

Фил Эспозито

Канада

1282

448

62,48

Стив Айзерман

Канада

1514

440

63,58

* Процент шайб, заброшенных в равных составах, по отношению к общему числу голов.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 46 27 19 60
2 Вегас 48 28 20 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 49 23 26 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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20.02
21.02
16.02 03:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
16.02 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.02 03:00
Баффало – Айлендерс
6 : 3
16.02 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 6
16.02 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1 Б
16.02 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
16.02 05:00
Калгари – Коламбус
 6 : 2
16.02 05:00
Колорадо – Даллас
 1 : 4
16.02 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 5
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 66
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 48 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 17 1.85
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 30 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
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