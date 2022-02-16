Овечкин вышел на четвертое место по голам в равных составах в истории НХЛ

Овечкин вышел на четвертое место по голам в равных составах

Капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» (4:1), голы стали для россиянина 760-м и 761-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин прервал безголевую серию из 6 матчей, забив свои 30-ю и 31-ю шайбы в сезоне-2021/22.

Овечкин, владеющий рекордом лиги по реализации большинства, вышел на четвертое место по голам в равных составах. На счету капитана «Кэпиталз» 479 таких шайб. Правда, до следующей цели — Яромира Ягра — форварду нужно забить в формате «пять на пять» 59 раз. А чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки, поразить цель 138 раз.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах

Игрок Страна Матчи Голы в равных составах %* Уэйн Гретцки Канада 1487 617 69,02 Горди Хоу Канада 1767 566 70,66 Яромир Ягр Чехия 1733 538 70,24 Александр Овечкин Россия 1246 479 62,94 Марсель Дионн Канада 1348 478 65,39 Майк Гартнер Канада 1432 467 65,96 Бретт Халл США 1269 456 61,54 Марк Мессье Канада 1756 452 65,13 Фил Эспозито Канада 1282 448 62,48 Стив Айзерман Канада 1514 440 63,58

* Процент шайб, заброшенных в равных составах, по отношению к общему числу голов.