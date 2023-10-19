Овечкин впервые в карьере не бросил в створ ворот в двух матчах подряд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не бросил в створ ворот «Оттавы» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

38-летний россиянин отыграл 18 с половиной минут, но не нанес ни одного броска по воротам соперника. Таким образом, впервые в карьере он ни разу не попал в створ ворот соперника в двух матчах подряд.

Тем не менее, в этой встрече Овечкин набрал свое первое очко в сезоне-2023/24, ассистировав Джону Карлсону.