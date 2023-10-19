Гол Неучева помог «Рочестеру» обыграть «Лаваль Рокет»

«Лаваль Рокет» на своем льду проиграл «Рочестеру» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:5 ОТ.

Счет в матче на 5-й минуте открыл российский нападающий Виктор Неучев. Для 19-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в составе фарм-клуба «Баффало».

«Рочестер» с 5 очками лидирует в Северном дивизионе. «Лаваль Рокет» потерпел третье поражение подряд и идет последним — 1 очко.