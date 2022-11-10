Овечкин впечатал в борт Рутта в матче «Вашингтон» — «Питтсбург»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

37-летний россиянин в середине второго периода впечатал в борт чешского защитника «Пингвинз» Яна Рутта.

Эта игра была для Овечкина 1289-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на 71-е место в истории лиги.