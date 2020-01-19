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Овечкин узнал, на кого из героев мультфильмов он похож. Ему это не понравилось

14:02
Александр Овечкин. Фото Instagram Анастасии Шубской.
Александр Овечкин. Фото Instagram Анастасии Шубской.
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Анастастия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое видео со своим супругом в stories Instagram.

На видео показано, как хоккеист пользовался мобильным приложением, в шутку определяющим, на кого из героев мультфильмов Disney похож пользователь телефона. Для Овечкина приложение выбрало снеговика Олафа — персонажа мультфильма «Холодное сердце».

— Это недовольное лицо в конце, — прокомментировал Шубская выражение лица своего мужа после того, как он увидел снеговика.

Ранее Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:4), обошел Марио Лемье в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ и сравнялся со Стивом Айзерманом. 34-летний россиянин был признан первой звездой дня.

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