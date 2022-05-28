Овечкин сыграл в «Кажется, нащупал». Ему в коробку положили живого крокодила

На вечеринке в честь Дня рождения младшего сына нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в «Кажется, нащупал».

При этом организаторы положили в коробку живого крокодила.

Однако Овечкин проявил самообладание и даже не дрогнул. Дотронувшись до опасной рептилии, он произнес: «Это крокодил».

Всю эту ситуацию в своих социальных сетях показала жена Овечкина Анастасия Шубская.