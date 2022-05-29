Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на шестой матч серии с «Каролиной»

«Рейнджерс» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ примет «Каролину».

В воротах хозяев сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Александр Георгиев. Форвард Артемий Панарин сыграет во втором звене. Также в состав «Рейнджерс» вернулся нападающий Барклай Гудроу, который получил травму в первом матче серии с «Питтсбургом».

Матч «Рейнджерс» — «Каролина» пройдет сегодня, 29 мая и начнется в 3:00 мск. Счет в серии 3-2 в пользу «Харрикейнз».