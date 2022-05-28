Защитник «Калгари» Танев выбыл на несколько месяцев из-за травмы плеча

Защитник «Калгари» Крис Танев заявил, что получил серьезную травму плеча в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа». На следующей неделе ему будет сделана операция, сообщает журналист Хэйли Салвиан.

Он выбыл на несколько месяцев из-за травмы. На восстановление ему потребуется 4-6 месяцев.

В прошедшем сезоне Танев набрал 28 (6+22) очков в 82 матчах регулярки при показателе полезности «+35».

В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 8 играх.