Овечкин стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков в лиге

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ против «Далласа» (4:5). Благодаря этому он достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Он первый из российских игроков, кому удалось этого добиться.

Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игрокоа в истории НХЛ.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.