Овечкин стал девятым действующим хоккеистом НХЛ с 600 голевыми передачами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3) не только сравнялся с Бреттом Халлом по количеству голов в НХЛ, но и отдал 600-ю голевую передачу.

36-летний капитан поучаствовал в пятой заброшенной шайбе, став ассистентом вместе с Евгением Кузнецовым. Гол при игре в большинстве забил Джон Карлсон.

Теперь у Овечкина 1341 (741+600) очко за карьеру в НХЛ. При этом всего девять действующих хоккеистов преодолели отметку в 600 голевых передач за карьеру. Ближайшим преследователем среди этих девятерых игроков по количеству голов за карьеру является нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он отстает от Овечкина на 255 голов (у Кросби 486 шайб).

Кроме того, Овечкин вышел на пятое место среди россиян по голевым передачам в НХЛ, опередив Алексея Ковалева. У последнего 599 ассистов в 1316 матчах НХЛ.

Напомним, что Овечкин в прошедшей встрече набрал всего 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).