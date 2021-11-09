«Лос-Анджелес» разгромил «Торонто» и продлил победную серию до пяти матчей

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:1.

В составе «Кингз» дубль оформил Филлип Дано, еще по шайбе забросили Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. «Мэйпл Ливз» ответили точным броском Джона Тавареса.

«Лос-Анджелес» продлил серию из побед до пяти матчей.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 13 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Торонто» с 15 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Мур — 1 (Грундстрем, Купари), 10:52 — 0:1. Атанасиу — 1 (Дано, Иафалло), 14:21 — 0:2. Таварес — 7 (бол., Марнер, Нюландер), 21:51 — 1:2. Дано — 2 (Атанасиу, Иафалло), 33:56 — 1:3. Дано — 3, 55:30 — 1:4. Кемпе — 4 (п.в., Браун, Копитар), 56:13 — 1:5.

Вратари: Кэмпбелл — Куик (55:47 — 56:13).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (6+14+14) — 29 (12+8+9).

Наши: — .

9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.