«Лос-Анджелес» разгромил «Торонто» и продлил победную серию до пяти матчей
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:1.
В составе «Кингз» дубль оформил Филлип Дано, еще по шайбе забросили Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. «Мэйпл Ливз» ответили точным броском Джона Тавареса.
«Лос-Анджелес» продлил серию из побед до пяти матчей.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 13 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Торонто» с 15 очками — на пятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Мур — 1 (Грундстрем, Купари), 10:52 — 0:1. Атанасиу — 1 (Дано, Иафалло), 14:21 — 0:2. Таварес — 7 (бол., Марнер, Нюландер), 21:51 — 1:2. Дано — 2 (Атанасиу, Иафалло), 33:56 — 1:3. Дано — 3, 55:30 — 1:4. Кемпе — 4 (п.в., Браун, Копитар), 56:13 — 1:5.
Вратари: Кэмпбелл — Куик (55:47 — 56:13).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (6+14+14) — 29 (12+8+9).
Наши: — .
9 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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