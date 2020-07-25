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Овечкин сожалеет, что Самсонов получил травму и пропустит плей-офф

20:25
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил состояние команды перед возобновлением сезона.

— Команда с нетерпением ждет отъезда в Торонто. Конечно, будет тяжело находиться вдалеке от семьи, — приводит слова Овечкина Twitter «Столичных». — Но все понимают, почему мы должны ехать туда.

Все в хорошей форме, свежи. Была возможность залечить мелкие повреждения. Мы соскучились по хоккею.

Не могу комментировать травму Самсонова. Конечно, он пригодился бы нам и помог в плей-офф. Жаль, что его не будет.

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