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Овечкин реализовал буллит броском с неудобной руки в серии с «Анахаймом»

06:39
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«Вашингтон» принимал «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон, за «Анахайм» отметились Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери.

36-летний российский нападающий хозяев Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «0», сделав две результативные передачи. Россиянин набрал 40-е и 41-е (20+21) очко в 26-й игре текущего сезона. Отметим, в серии штрафных бросков он сумел реализовать свою попытку броском верхом с неудобной руки.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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