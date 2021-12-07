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«Вашингтон» по буллитам обыграл «Анахайм», у Овечкина две результативные передачи

05:52
7 декабря. «Вашингтон» — «Анахайм» — 4:3 Б. Фото Twitter
7 декабря. «Вашингтон» — «Анахайм» — 4:3 Б. Фото Twitter
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джо Карлсон, Александр Овечкин сделал два ассиста. У «Дакс» шайбы забросили Джош Мансон, Сонни Милано и Винни Леттьери. Победный буллит реализовал Карлсон, Евгений Кузнецов не смог забросить шайбу в ворота.

Вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 31 бросок.

После этого матча «Вашингтон» с 38 очками лидирует в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на четвертой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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